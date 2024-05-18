Суд арестовал обвиняемого в покушении на премьера Словакии писателя
Специализированный уголовный суд в Словакии взял под стражу стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы, передает новостной портал RTVS.
В покушении на убийство политика обвиняется 71-летний писатель Юрай Цинтула. Решение об аресте принято из-за риска побега задержанного и «продолжения преступной деятельности». Обвиняемый в покушении на премьер-министра признал вину, Цинтула сделал это еще во время допроса в полиции, пишет RTVS. С 15 мая писатель был в предварительном заключении.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Цинтула, как сообщалось, произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.