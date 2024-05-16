Министр обороны Словакии: покушение на Фицо было спланировано заранее
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо планировалось заранее. Стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Об этом заявил министр обороны Роберт Калиняк на пресс-конференции после заседания госсовета безопасности и правительства Словакии.
По словам Калиняка, состояние Фицо остается тяжелым, медики «прилагают чрезвычайные усилия, чтобы стабилизировать его состояние и продвинуться с положительным прогнозом». При этом степень повреждений, вызванных четырьмя огнестрельными ранениями, обширна, опасность для его жизни все еще не миновала.
«Самая большая трагедия заключается в том, что мы узнали, что несогласие с другим политическим мнением, несогласие со взглядами вылилось в преднамеренное убийство», – высказался министр о нападавшем.
Глава прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что объединение приостановило предвыборную кампанию в Европарламент после покушения на Фицо.
«Нападение на премьер-министра – это атака на демократию <...> Прежде всего, нам сейчас нужно положить конец спирали нападений и обвинений. Мы все должны внести свой вклад в это по-своему – и как политики, и как граждане», – цитирует политика The Guardian.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное.
Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.