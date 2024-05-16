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Глава МВД Словакии заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны

Ведомости

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток, комментируя нападение на Фицо.

«Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он также попросил общественность воздержаться от негативных комментариев. По его словам, из ненависти «вышла буря», и теперь страна стоит на пороге гражданской войны.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное.

Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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