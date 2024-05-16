Глава МВД Словакии заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны
Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток, комментируя нападение на Фицо.
«Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он также попросил общественность воздержаться от негативных комментариев. По его словам, из ненависти «вышла буря», и теперь страна стоит на пороге гражданской войны.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное.
Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.