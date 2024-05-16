Премьер Словакии Фицо находится в стабильном состоянии после покушения

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает.