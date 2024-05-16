Премьер Словакии Фицо находится в стабильном состоянии после покушения
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после операции оценивается как стабильное. Об этом сообщил госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«По имеющейся информации, премьер-министр Роберт Фицо находится в стабильном состоянии», – написал он.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает.
Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая направил телеграмму словацкому лидеру Зузане Чапутовой. Российский лидер назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего и полного выздоровления.