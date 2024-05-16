Вице-премьер Словакии: жизни Фицо ничего не угрожает

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Он получил огнестрельные ранения в грудь и живот в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Нападавший на премьер-министра задержан, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие.