Вице-премьер Словакии: жизни Фицо ничего не угрожает
Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сегодня получил несколько огнестрельных ранений, уже ничего не угрожает. Об этом заявил вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба в интервью BBC.
«Насколько мне известно, операция прошла хорошо. И, я думаю, в конце концов он выживет. В данный момент он не находится в опасной для жизни ситуации», – сказал Тараба.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Он получил огнестрельные ранения в грудь и живот в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Нападавший на премьер-министра задержан, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие.
Телеканал TA3 взял комментарий задержанного и выяснил, что покушение было совершено по политическим причинам. Цинтула заявил, что он не согласен с политикой правительства Фицо.
Операция раненого политика длилась более трех часов. До ее окончания представитель минобороны республики Роберт Калиняк и министр внутренних дел Матуш Шутэй-Эшток на пресс-конференции заявили, что состояние Фицо оценивается как критическое.