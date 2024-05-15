Власти Словакии назвали состояние Фицо критическим
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо оценивается как критическое. Об этом на пресс-конференции заявили министр обороны Роберт Калиняк и министр внутренних дел Матуш Шутэй-Эшток, сообщило TA3 около 19:50 по местному времени (20:50 мск).
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Он получил огнестрельные ранения в грудь и живот в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Нападавший на премьер-министра задержан, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие.
Телеканал TA3 взял комментарий задержанного и выяснил, что покушение было совершено по политическим причинам. Цинтула заявил, что он не согласен с политикой правительства Фицо.
Министерство иностранных дел России осудило нападение на Фицо. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления. Она также отметила, что Россия знает Фицо как друга страны, который в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения. До этого Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, а также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.