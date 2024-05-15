МИД России осудил нападение на премьер-министра Словакии
Министерство иностранных дел России осудило нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она пожелала премьер-министру страны скорейшего выздоровления. Захарова также отметила, что Россия знает Фицо как друга страны, который в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения.
Посол России в Словакии Игорь Братчиков также осудил покушение на Фицо. Он выразил убеждение в неотвратимости наказания для преступников, попросил принять искренние слова поддержки и пожелание скорейшего выздоровления.
15 мая Фицо получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в здании в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. На месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. Предполагаемый нападавший на премьер-министра был задержан. В Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, у него было разрешение на оружие.
Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. Он обещал прекратить военную помощь Украине, а также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.