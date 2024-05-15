МИД России осудил нападение на премьер-министра Словакии

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. Он обещал прекратить военную помощь Украине, а также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.