Покушение на Фицо совершено по политическим мотивам

Министерство иностранных дел России осудило нападение на Фицо. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления. Она также отметила, что Россия знает Фицо как друга страны, который в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения. До этого Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, а также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.