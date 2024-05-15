Покушение на Фицо совершено по политическим мотивам
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено по политическим мотивам. Телеканал ТА3 получил комментарий задержанного, который устроил стрельбу.
«Я не согласен с политикой правительства [Фицо]», – заявил задержанный Юрай Цинтула.
15 мая Фицо получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в здании в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. На месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. Нападавший на премьер-министра был задержан. В Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, у него было разрешение на оружие.
Министерство иностранных дел России осудило нападение на Фицо. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления. Она также отметила, что Россия знает Фицо как друга страны, который в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения. До этого Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, а также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.