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Покушение на Фицо совершено по политическим мотивам

Ведомости

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено по политическим мотивам. Телеканал ТА3 получил комментарий задержанного, который устроил стрельбу.

«Я не согласен с политикой правительства [Фицо]», – заявил задержанный Юрай Цинтула.

15 мая Фицо получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в здании в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. На месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. Нападавший на премьер-министра был задержан. В Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, у него было разрешение на оружие.

Министерство иностранных дел России осудило нападение на Фицо. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления. Она также отметила, что Россия знает Фицо как друга страны, который в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения. До этого Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, а также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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