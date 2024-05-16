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Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо

Ведомости

Москва решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и считает его неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий».

«Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Словакия пока не обращалась к РФ за помощью в расследовании покушения. В Кремле слышали заявление главы МВД Словакии, что нападение может носить политический подтекст, уточнил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая направил телеграмму словацкому лидеру Зузане Чапутовой после покушение на Фицо. Российский лидер назвал произошедшее чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего и полного выздоровления.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший на премьер-министра задержан, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.

Операция раненого политика длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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