Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший на премьер-министра задержан, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.