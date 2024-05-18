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Пережившего покушение Фицо пока не могут перевезти в Братиславу

Ведомости

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был серьезно ранен в результате покушения, пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк, пишет «РИА Новости».

Глава минздрава республики Зузана Долинкова также рассказала журналистам, что состояние Фицо стабильное, но все еще серьезное.

«Необходимо сказать, что вчерашняя операция, которая длилась два часа, внесла вклад к позитивному прогнозу развития состояния премьера», – сказала она.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на премьера планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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