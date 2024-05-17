Премьер-министр Словакии Фицо перенес еще одну операцию

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее. Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, он произвел выстрелы из пистолета, на который у него было разрешение. Ранее нападавший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Цинтула также заявил, что выступает против политики правительства Фицо.