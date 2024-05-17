Премьер-министр Словакии Фицо перенес еще одну операцию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает ТА3 со ссылкой на главу минобороны страны Роберта Калиняка.
Калиняк заявил, что Фицо перенес хирургическое вмешательство 17 мая. Он добавил, что состояние Фицо стабильное, но остается серьезным. Первые четыре дня после огнестрельного ранения самые тяжелые – регулярно проводятся контрольные осмотры, сообщил глава минобороны.
Глава больницы Мириам Лапуникова заявила, что 17 мая Фицо сделали компьютерную томографию, по результатам которой медики приняли решение о ревизии. Она отметила, что это стандартная процедура, в процессе которой удалили некротическую ткань после огнестрельного ранения. Врач подтвердила, что состояние Фицо серьезное.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Первая операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее. Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, он произвел выстрелы из пистолета, на который у него было разрешение. Ранее нападавший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Цинтула также заявил, что выступает против политики правительства Фицо.