СВР: покушение на Фицо говорит о переходе глобалистских элит к террору

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший признал вину и заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Состояние премьер-министра остается тяжелым, сообщил 19 мая Калиняк.