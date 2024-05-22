СВР: покушение на Фицо говорит о переходе глобалистских элит к террору
Глобалистские элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявила Служба внешней разведки (СВР) России, комментируя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет «РИА Новости».
Поступающие в СВР данные, как отметили в пресс-службе, свидетельствуют о растущем раздражении лидеров США и Евросоюза объективным процессом изменения геополитических реалий и укреплением позиций национально ориентированных политсил.
«Покушение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию "цивилизованными методами", переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов», – говорится в заявлении.
Такие «расправы» призваны запугать «инакомыслящих», считают в СВР.
Покушение на Фицо в спецслужбе сравнили с убийствами Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, «пытавшихся идти против мейнстрима». За пожеланиями премьеру выздоровления со стороны Запада «скрывается истинное лицо глобалистской секты» – ее адепты в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению лидеров Венгрии и Сербии, заявили в СВР.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший признал вину и заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Состояние премьер-министра остается тяжелым, сообщил 19 мая Калиняк.
25 октября 2023 г. Фицо, которого западные СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.