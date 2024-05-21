Захарова: заявления The Times о причастности РФ к покушению на Фицо ложны
Заявления британского издания The Times о причастности России к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо являются «приступом безумия», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«А я все гадала, кто же первым артикулировано произнесет сакраментальное «Russians Did It». Оказалось, The Times. В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума», – написала она.
Ранее 21 марта газета AsiaTimes со ссылкой на министра внутренних дел Словакии Матуса Сутай Эстока писала, что по делу о покушении на Фицо создана следственная группа. Предполагается, что стрелявший в политика 71-летний писатель Юрай Цинтула действовал не в одиночку. Предположение было вызвано тем фактом, что через два часа после покушения вся история Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и переписки преступника были удалены с его домашнего компьютера.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший признал свою вину и заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
25 октября 2023 г. Фицо, которого западные СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.