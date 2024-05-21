Захарова: заявления The Times о причастности РФ к покушению на Фицо ложны

Ранее 21 марта газета AsiaTimes со ссылкой на министра внутренних дел Словакии Матуса Сутай Эстока писала, что по делу о покушении на Фицо создана следственная группа. Предполагается, что стрелявший в политика 71-летний писатель Юрай Цинтула действовал не в одиночку. Предположение было вызвано тем фактом, что через два часа после покушения вся история Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и переписки преступника были удалены с его домашнего компьютера.