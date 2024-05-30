РПЦ заявила о прекращении сослужения с пятью иерархами Болгарской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) заявила о невозможности дальнейшего сослужения с пятью иерархами Болгарской православной церкви. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
По данным РПЦ, 19 мая в монастыре Валукли в Стамбуле Патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители «одной из раскольнических структур, действующих на Украине». В числе сослуживших были иерархи Болгарской православной церкви: митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион.
Священный синод РПУ «выразил глубокую скорбь» в связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви «участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп», и тем самым нанесли серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской православными церквями.
В сентября 2023 г. власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева). Посольство России сочло эту историю сфабрикованной, поскольку каких-либо конкретных обвинений в адрес архимандрита Вассиана выдвинуто не было.