РПЦ заявила о прекращении сослужения с пятью иерархами Болгарской церкви

Священный синод РПУ «выразил глубокую скорбь» в связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви «участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп», и тем самым нанесли серьезный ущерб отношениям между Русской и Болгарской православными церквями.