В Белом доме заявили об уважении к верховенству закона после вердикта Трампу

Расследование в отношении Трампа о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization началось в ноябре 2022 г. В 2018 г. газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, согласно которому в 2016 г. Трамп (тогда еще кандидат в президенты) велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить Дэниэлс, чтобы она не рассказала о половой связи с ним, произошедшей в 2006 г. Коэн заплатил актрисе $130 000. Но Трамп компенсировал своему адвокату эти средства по подложной документации, оформив возвращение Коэну денег в качестве ежемесячного гонорара за юруслуги.