В Белом доме заявили об уважении к верховенству закона после вердикта Трампу
В администрации президента США заявили об уважении к верховенству закона, комментируя обвинительный вердикт присяжных экс-президенту Дональду Трампу.
«Мы чтим верховенство закона, и у нас нет дополнительных комментариев», – сказал представитель канцелярии советника Белого дома Ян Сэмс (цитата по Reuters).
30 мая присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Приговор будет вынесен 11 июля.
Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. Эксперты Bloomberg отмечают, что Трампу могут назначить так называемый испытательный срок, в течение которого осужденный (в случае избрания условной меры наказания) не должен совершать преступлений и любых других правонарушений.
Сам Трамп вину не признает. Судебный процесс он назвал позором. Аналогичную оценку высказал спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, назвав вынесение вердикта «позорным днем американской истории».
Расследование в отношении Трампа о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization началось в ноябре 2022 г. В 2018 г. газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, согласно которому в 2016 г. Трамп (тогда еще кандидат в президенты) велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить Дэниэлс, чтобы она не рассказала о половой связи с ним, произошедшей в 2006 г. Коэн заплатил актрисе $130 000. Но Трамп компенсировал своему адвокату эти средства по подложной документации, оформив возвращение Коэну денег в качестве ежемесячного гонорара за юруслуги.