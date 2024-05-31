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В Белом доме заявили об уважении к верховенству закона после вердикта Трампу

Ведомости

В администрации президента США заявили об уважении к верховенству закона, комментируя обвинительный вердикт присяжных экс-президенту Дональду Трампу.

«Мы чтим верховенство закона, и у нас нет дополнительных комментариев», – сказал представитель канцелярии советника Белого дома Ян Сэмс (цитата по Reuters).

30 мая присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Приговор будет вынесен 11 июля.

Бывшего президента могут приговорить к тюремному заключению, но закон не требует этого. Эксперты Bloomberg отмечают, что Трампу могут назначить так называемый испытательный срок, в течение которого осужденный (в случае избрания условной меры наказания) не должен совершать преступлений и любых других правонарушений.

Сам Трамп вину не признает. Судебный процесс он назвал позором. Аналогичную оценку высказал спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, назвав вынесение вердикта «позорным днем американской истории».

Расследование в отношении Трампа о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization началось в ноябре 2022 г. В 2018 г. газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, согласно которому в 2016 г. Трамп (тогда еще кандидат в президенты) велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить Дэниэлс, чтобы она не рассказала о половой связи с ним, произошедшей в 2006 г. Коэн заплатил актрисе $130 000. Но Трамп компенсировал своему адвокату эти средства по подложной документации, оформив возвращение Коэну денег в качестве ежемесячного гонорара за юруслуги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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