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Южная Корея заявила о полном отсутствии прямой торговли с КНДР в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. Южная Корея не зарегистрировала ни одной прямой торговой операции с КНДР в впервые с 1989 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику «Белой книги» министерства объединения Республики Корея.

Агентство обращает внимание, что в данных об экспорте и импорте поставлен прочерк, означающий отсутствие торговли. В 2022 г. в этой графе стоял «0», что говорило о том, что объем зарегистрированных торговых операций не превышал $1 млн. Общий объем торговли между двумя странами с 1989 по 2022 гг. составил $24,8 млрд.

23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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