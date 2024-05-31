Южная Корея заявила о полном отсутствии прямой торговли с КНДР в 2023 году
В 2023 г. Южная Корея не зарегистрировала ни одной прямой торговой операции с КНДР в впервые с 1989 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику «Белой книги» министерства объединения Республики Корея.
Агентство обращает внимание, что в данных об экспорте и импорте поставлен прочерк, означающий отсутствие торговли. В 2022 г. в этой графе стоял «0», что говорило о том, что объем зарегистрированных торговых операций не превышал $1 млн. Общий объем торговли между двумя странами с 1989 по 2022 гг. составил $24,8 млрд.
23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».