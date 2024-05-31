Орбан призвал Трампа продолжать борьбу после обвинительного вердикта

30 мая присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Приговор будет вынесен 11 июля. Трамп вину не признает. Судебный процесс он назвал позором.