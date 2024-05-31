Орбан призвал Трампа продолжать борьбу после обвинительного вердикта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа и призвал его продолжать борьбу после вынесения присяжными обвинительного вердикта в отношении политика.
«Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре (5 ноября в США пройдут президентские выборы. – "Ведомости") этого года! Продолжайте бороться, господин президент!» – написал Орбан в X.
Венгерский премьер назвал Трампа человеком чести, подчеркнув, что, будучи президентом, американский политик всегда ставил Америку на первое место, был уважаем во всем мире и использовал это для построения мира.
30 мая присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Приговор будет вынесен 11 июля. Трамп вину не признает. Судебный процесс он назвал позором.
До этого Обран уже выражал поддержку Трампу. 8 марта политики провели встречу в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Согласно сведениям предвыборного штаба американского политика, планировалось обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны.