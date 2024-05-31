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Орбан призвал Трампа продолжать борьбу после обвинительного вердикта

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа и призвал его продолжать борьбу после вынесения присяжными обвинительного вердикта в отношении политика.

«Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре (5 ноября в США пройдут президентские выборы. – "Ведомости") этого года! Продолжайте бороться, господин президент!» – написал Орбан в X.

Венгерский премьер назвал Трампа человеком чести, подчеркнув, что, будучи президентом, американский политик всегда ставил Америку на первое место, был уважаем во всем мире и использовал это для построения мира.

30 мая присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Приговор будет вынесен 11 июля. Трамп вину не признает. Судебный процесс он назвал позором.

До этого Обран уже выражал поддержку Трампу. 8 марта политики провели встречу в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Согласно сведениям предвыборного штаба американского политика, планировалось обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны.

После переговоров Орбан заявил, что Трамп должен переизбраться и «принести мир». По его словам, на встрече экс-президент США пообещал в случае победы на выборах отказаться от финансирования Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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