Песков: использование Украиной американского оружия говорит о вовлеченности США

30 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Байден близок к тому, чтобы снять запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по территории России. 18 мая The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ.