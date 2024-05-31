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Песков: использование Украиной американского оружия говорит о вовлеченности США

Ведомости

Оружием американского производства Украина уже пытается наносить удары по российской территории, что свидетельствует о вовлеченности США в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Кремлю неизвестно о том, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием.

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», – подчеркнул Песков.

30 мая Politico сообщила, что администрация Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. Издание обратило внимание, что администрация американского президента первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиции Украины на поле боя заставило президента изменить свое мнение.

30 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Байден близок к тому, чтобы снять запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по территории России. 18 мая The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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