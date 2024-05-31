Песков: использование Украиной американского оружия говорит о вовлеченности США
Оружием американского производства Украина уже пытается наносить удары по российской территории, что свидетельствует о вовлеченности США в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремлю неизвестно о том, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием.
«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», – подчеркнул Песков.
30 мая Politico сообщила, что администрация Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. Издание обратило внимание, что администрация американского президента первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиции Украины на поле боя заставило президента изменить свое мнение.
30 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Байден близок к тому, чтобы снять запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по территории России. 18 мая The Wall Street Journal сообщила, что Украина обратилась к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории РФ.