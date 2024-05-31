Хуситы заявили об ударе по авианосцу США в Красном море

Представители движения 31 мая также заявили, что в результате авиаударов США и Великобритании по йеменской провинции Ходейда погибли как минимум 16 человек, еще 35 были ранены. Трое американских чиновников, как пишет AP, назвали эту атаку ответом на волну нападений группировки ополченцев на корабли в Красном море и Аденском заливе в связи с конфликтом между Израилем и движением «Хамас».