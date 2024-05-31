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Хуситы заявили об ударе по авианосцу США в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом сообщил военный представитель движения, пишет ТАСС.

Попадание было точным, утверждает он. Другие подробности этого удара не приводятся.

Представители движения 31 мая также заявили, что в результате авиаударов США и Великобритании по йеменской провинции Ходейда погибли как минимум 16 человек, еще 35 были ранены. Трое американских чиновников, как пишет AP, назвали эту атаку ответом на волну нападений группировки ополченцев на корабли в Красном море и Аденском заливе в связи с конфликтом между Израилем и движением «Хамас».

«Мы подтверждаем эту жестокую агрессию против Йемена как наказание за его позицию в поддержку Газы, в поддержку Израиля в продолжении преступлений геноцида против раненых, осажденных и стойких жителей сектора Газа», – написал в X представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам.

Удары были нанесены в целях самообороны перед лицом постоянной угрозы, которую представляют хуситы, заявил также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в конце мая нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. 27 апреля стало известно, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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