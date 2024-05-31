Хуситы заявили об ударе по авианосцу США в Красном море
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом сообщил военный представитель движения, пишет ТАСС.
Попадание было точным, утверждает он. Другие подробности этого удара не приводятся.
Представители движения 31 мая также заявили, что в результате авиаударов США и Великобритании по йеменской провинции Ходейда погибли как минимум 16 человек, еще 35 были ранены. Трое американских чиновников, как пишет AP, назвали эту атаку ответом на волну нападений группировки ополченцев на корабли в Красном море и Аденском заливе в связи с конфликтом между Израилем и движением «Хамас».
«Мы подтверждаем эту жестокую агрессию против Йемена как наказание за его позицию в поддержку Газы, в поддержку Израиля в продолжении преступлений геноцида против раненых, осажденных и стойких жителей сектора Газа», – написал в X представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам.
Удары были нанесены в целях самообороны перед лицом постоянной угрозы, которую представляют хуситы, заявил также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в конце мая нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. 27 апреля стало известно, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper.