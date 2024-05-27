Хуситы заявили об ударах по трем кораблям в Индийском океане и Красном море

Хуситы нападают на корабли ВМС США и их союзников, а также на коммерческие суда, связанные с Израилем, США и Великобританией. 18 мая Reuters сообщил, что на борту нефтяного танкера, следовавшего под флагом Панамы, начался пожар в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха. 10 мая в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о перестрелке между двумя кораблями в Аденском заливе.