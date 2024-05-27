Хуситы заявили об ударах по трем кораблям в Индийском океане и Красном море
Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» нанесло удары по американскому кораблю Larego Desert и израильскому судну MSC Mechela в Индийском океане. Они также нанесли удар по судну Minerva Lisa в Красном море «за нарушение запрета на заход в израильские порты». Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, пишет Al Mayadeen.
Сариа утверждает, что в ходе двух операций беспилотные летательные аппараты нанесли удары по двум американским эсминцам в Красном море. Обе атаки «успешно достигли своих целей».
Хуситы нападают на корабли ВМС США и их союзников, а также на коммерческие суда, связанные с Израилем, США и Великобританией. 18 мая Reuters сообщил, что на борту нефтяного танкера, следовавшего под флагом Панамы, начался пожар в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха. 10 мая в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о перестрелке между двумя кораблями в Аденском заливе.
27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.