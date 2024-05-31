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Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией, Исландией и Швецией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с премьер-министрами Норвегии, Исландии и Швеции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В этом году Норвегия предоставит Украине почти 1,2 млрд евро военной помощи. Вместе с союзниками будет помогать нам развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16», – написал Зеленский.

Норвегия также обязалась предоставить Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS, который способен уничтожать беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие цели. К этой системе королевство обещает поставить необходимое оборудование и обучить специалистов, сообщил Зеленский.

Ежегодная финансовая помощь от Исландии на 2024-2028 гг. составит не менее 4 млрд исландских крон (около $29,2 млн). Государство обещает оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную, оборонную поддержку Украине и содействовать ее будущему членству в Евросоюзе и НАТО, рассказал Зеленский. Кроме того, Исландия должна продолжать отправку на Украину военных поставок от союзников по альянсу зафрахтованными грузовыми самолетами.

Поддержка от Швеции в течение 2024-2026 гг. составит почти 6,5 млрд евро, сообщил Зеленский. Украина в рамках соглашения также должна получить самолеты ASC 890, а в перспективе – самолеты JAS 39 Gripen. Страны условились развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции на Украине.

Страны G7 договорились предоставить украинской стороне гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения и военной техники, поясняя, что это не помешает достижению целей спецоперации и усугубит ситуацию для Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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