Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией, Исландией и Швецией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с премьер-министрами Норвегии, Исландии и Швеции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В этом году Норвегия предоставит Украине почти 1,2 млрд евро военной помощи. Вместе с союзниками будет помогать нам развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16», – написал Зеленский.
Норвегия также обязалась предоставить Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS, который способен уничтожать беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие цели. К этой системе королевство обещает поставить необходимое оборудование и обучить специалистов, сообщил Зеленский.
Ежегодная финансовая помощь от Исландии на 2024-2028 гг. составит не менее 4 млрд исландских крон (около $29,2 млн). Государство обещает оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную, оборонную поддержку Украине и содействовать ее будущему членству в Евросоюзе и НАТО, рассказал Зеленский. Кроме того, Исландия должна продолжать отправку на Украину военных поставок от союзников по альянсу зафрахтованными грузовыми самолетами.
Поддержка от Швеции в течение 2024-2026 гг. составит почти 6,5 млрд евро, сообщил Зеленский. Украина в рамках соглашения также должна получить самолеты ASC 890, а в перспективе – самолеты JAS 39 Gripen. Страны условились развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции на Украине.
Страны G7 договорились предоставить украинской стороне гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г. В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Испанией, Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения и военной техники, поясняя, что это не помешает достижению целей спецоперации и усугубит ситуацию для Украины.