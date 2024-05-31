Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией, Исландией и Швецией

Ежегодная финансовая помощь от Исландии на 2024-2028 гг. составит не менее 4 млрд исландских крон (около $29,2 млн). Государство обещает оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную, оборонную поддержку Украине и содействовать ее будущему членству в Евросоюзе и НАТО, рассказал Зеленский. Кроме того, Исландия должна продолжать отправку на Украину военных поставок от союзников по альянсу зафрахтованными грузовыми самолетами.