Глава МИД Словакии: на возвращение Фицо к своим обязанностям нужны месяцы
Восстановление премьер-министра Словакии Роберта Фицо для возвращения к служебным обязанностям займет месяцы. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел республики Юрай Бланар, передает информационное агентство TASR.
«Его состояние улучшается, но ему определенно потребуются месяцы, чтобы вернуться и снова выполнять свои обязанности», – сказал он после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший был оперативно задержан, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как выяснило следствие, атака не планировалась заранее, а стрелявший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабмина. Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
30 мая в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице подтвердили, что премьер-министра выписали. Он доставлен домой в Братиславу, сообщал словацкий портал RTVS.