Глава МИД Словакии: на возвращение Фицо к своим обязанностям нужны месяцы

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший был оперативно задержан, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как выяснило следствие, атака не планировалась заранее, а стрелявший присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабмина. Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.