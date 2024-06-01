FP: грузоперевозчики допустили использование Севморпути из-за атак хуситов
Грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути из-за нападений хуситов на контейнеровозы в Красном море, сообщает Foreign Policy.
На фоне атак стоимость страховки для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив резко возросла. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Ассоциации судовладельцев Аудун Халворсен уточнил изданию, что в Норвегии цены выросли в сто раз с начала нападений в октябре 2023 г.
Военно-морские державы долгое время рассматривали Северный морской путь как маршрут для путешествий между Европой и Азией. Путь по нему между некоторыми частями Европы и Азии составляет около 8000 миль (12 800 км), в то время как маршрут по Суэцкому каналу – около 13 000 миль (20 900 км).
Но в Норвегии скептически относятся к тому, что Севморпуть мог бы стать полноценной альтернативой Суэцкому каналу в ближайшее время. По словам Халворсена, российские власти контролируют большую часть маршрута и судам для прохода необходимо получить разрешение и заплатить за транзит, что является проблемой с учетом ухудшения отношений России и Запада. В районе ограничены и возможности для поисково-спасательных работ. Кроме того, перевозчикам потребуются прочные суда, способные выдержать толстый полярный лед, что дополнительно повысит расходы.
28 мая Financial Times со ссылкой на данные компании Clarksons, которая специализируется на судоходстве, сообщила, что количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% по сравнению с прошлым годом из-за нападений хуситов.
Проблемы возникли в конце 2023 г., когда многие компании приняли решение изменить маршрут следования судов из-за атак. На данный момент корабли следуют по маршруту, который проходит вокруг мыса Доброй Надежды, что увеличивает время рейсов на 9-14 дней.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют суда и корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м.