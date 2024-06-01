FP: грузоперевозчики допустили использование Севморпути из-за атак хуситов

Но в Норвегии скептически относятся к тому, что Севморпуть мог бы стать полноценной альтернативой Суэцкому каналу в ближайшее время. По словам Халворсена, российские власти контролируют большую часть маршрута и судам для прохода необходимо получить разрешение и заплатить за транзит, что является проблемой с учетом ухудшения отношений России и Запада. В районе ограничены и возможности для поисково-спасательных работ. Кроме того, перевозчикам потребуются прочные суда, способные выдержать толстый полярный лед, что дополнительно повысит расходы.