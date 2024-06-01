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Путин поблагодарил председателя фонда «Защитники Отечества» Цивилеву за работу

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и поблагодарил команду фонда за проделанную работу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что фонду исполняется год. Путин уточнил, что ему приятно слышать позитивные оценки работы «Защитников Отечества». Фонд собрал большую команду из 3500 человек, большинство из них работает с душой и знает, в чем нуждаются участники спецоперации. Путин попросил Цивилеву рассказать о проблемах, требующих особого внимания.

Руководитель фонда отметила, что 1 июня 2023 г. по указу российского лидера были созданы «Защитники Отечества» и открыты филиалы во всех российских регионах. По ее словам, ветераны и их семьи поддерживают эту инициативу, считают, что она помогает участникам СВО вернуться к мирной жизни и минимизировать «бюрократические проволочки». В команде фонда 200 человек – ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей участников СВО, включая жен и матерей погибших.

«Я хочу поблагодарить вас, во-первых, за саму инициативу, за создание фонда. А, во-вторых, конечно же, от лица самих этих ребят и наших сотрудников за то, что Вы очень вовлечены и поддерживаете нас», – обратилась к президенту Цивилева.

Она подчеркнула, что фонд начал обеспечивать участников спецоперации высокофункциональными протезами, доплачивая до сертификата, который они получают в соцфонде.

Проблемными стали вопросы с затягиванием выдачи удостоверений ветерана боевых действий. «Частные военные компании» и «защитники Донбасса» не получают статус инвалидов боевых действий, получая инвалидность по общему заболеванию и недостаточные выплаты. Эти проблемы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, уточнила руководитель фонда.

Путин заверил, что сделает все для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства ускорили работу.

Президент России объявил о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.

Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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