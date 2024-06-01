Путин поблагодарил председателя фонда «Защитники Отечества» Цивилеву за работу

Руководитель фонда отметила, что 1 июня 2023 г. по указу российского лидера были созданы «Защитники Отечества» и открыты филиалы во всех российских регионах. По ее словам, ветераны и их семьи поддерживают эту инициативу, считают, что она помогает участникам СВО вернуться к мирной жизни и минимизировать «бюрократические проволочки». В команде фонда 200 человек – ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей участников СВО, включая жен и матерей погибших.