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Путин пообещал ускорить работу по поддержке бойцов ЧВК и защитников Донбасса

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал ускорить работу по предоставлению поддержки бойцам ЧВК и тем, кто участвовал в боевых действиях в новых регионах до их вхождения в состав России, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства попросил Цивилеву рассказать о проблемах, требующих особого внимания. Руководитель фонда уточнила, что проблемными стали вопросы с затягиванием выдачи удостоверений ветерана боевых действий некоторым категориям ветеранов.

«Это вопрос и справедливости, и вопрос того, что ребята при наличии этого документа смогут в дальнейшем получать все меры социальной поддержки, которые им положены государством», – подчеркнула Цивилева.

По ее словам, бойцы ЧВК и защитники Донбасса не добиваются статуса инвалидов боевых действий, они не проходят военно-врачебные комиссии, получают инвалидность по общему заболеванию и недостаточные выплаты. Эти проблемы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, уточнила руководитель фонда.

Глава государства заверил, что сделает все для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства ускорили работу.

26 января Путин поручил присваивать статус ветерана боевых действий участникам спецоперации независимо от наличия у них контракта с Минобороны РФ. Для присвоения гражданину статуса ветерана необходимо было предоставить документы, подтверждающие ранение, травму, контузию, заболевание, или наградной материал.

Президент России объявил о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.

Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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