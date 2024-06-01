Путин пообещал ускорить работу по поддержке бойцов ЧВК и защитников Донбасса
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал ускорить работу по предоставлению поддержки бойцам ЧВК и тем, кто участвовал в боевых действиях в новых регионах до их вхождения в состав России, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства попросил Цивилеву рассказать о проблемах, требующих особого внимания. Руководитель фонда уточнила, что проблемными стали вопросы с затягиванием выдачи удостоверений ветерана боевых действий некоторым категориям ветеранов.
«Это вопрос и справедливости, и вопрос того, что ребята при наличии этого документа смогут в дальнейшем получать все меры социальной поддержки, которые им положены государством», – подчеркнула Цивилева.
По ее словам, бойцы ЧВК и защитники Донбасса не добиваются статуса инвалидов боевых действий, они не проходят военно-врачебные комиссии, получают инвалидность по общему заболеванию и недостаточные выплаты. Эти проблемы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, уточнила руководитель фонда.
Глава государства заверил, что сделает все для того, чтобы правительство и соответствующие ведомства ускорили работу.
26 января Путин поручил присваивать статус ветерана боевых действий участникам спецоперации независимо от наличия у них контракта с Минобороны РФ. Для присвоения гражданину статуса ветерана необходимо было предоставить документы, подтверждающие ранение, травму, контузию, заболевание, или наградной материал.
Президент России объявил о создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.
Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.