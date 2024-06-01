«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух ГЭС на Украине
Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине получили повреждения, сообщили в компании «Укргидроэнерго».
«Поражены две ГЭС. Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над устранением последствий», – говорится в сообщении.
Днем 1 июня Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. По сообщению ведомства, эти объекты обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
В своей ежедневной сводке ведомство сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито 62 беспилотника, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы Hammer.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.