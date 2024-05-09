«Укргидроэнерго»: две украинские ГЭС выведены из эксплуатации

8 мая Минобороны РФ сообщило об ударах гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал» по объектам энергетики и ВПК Украины. Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве, в результате атаки снизились возможности Украины по выпуску военной продукции и переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.