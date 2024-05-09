«Укргидроэнерго»: две украинские ГЭС выведены из эксплуатации
Две украинские ГЭС выведены из эксплуатации после атаки утром 8 мая. Об этом сообщает «Укргидроэнерго».
В компании уточнили, что объектам гидроэнергетики были нанесены «значительные поражения».
«На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств», – отметили в сообщении.
8 мая Минобороны РФ сообщило об ударах гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал» по объектам энергетики и ВПК Украины. Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве, в результате атаки снизились возможности Украины по выпуску военной продукции и переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атаке подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.