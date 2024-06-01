Зеленский: Трамп будет «президентом-лузером» в случае остановки помощи Украине

«Представьте на секунду, что после этого [президент РФ Владимир] Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов. Они не будут лидерами в мире», – заявил он (цитата по УНИАН).