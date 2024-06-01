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Зеленский: Трамп будет «президентом-лузером» в случае остановки помощи Украине

Ведомости

Дональд Трамп станет «президентом-лузером», если остановит военную поддержку Украины в случае своей победы на выборах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Представьте на секунду, что после этого [президент РФ Владимир] Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов. Они не будут лидерами в мире», – заявил он (цитата по УНИАН).

Зеленский подтвердил, что Украина в случае прекращения поддержки не сможет «голыми руками воевать с многомиллионной армией».

Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. В то же время в марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп неоднократно указывал на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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