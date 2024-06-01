Зеленский: Трамп будет «президентом-лузером» в случае остановки помощи Украине
Дональд Трамп станет «президентом-лузером», если остановит военную поддержку Украины в случае своей победы на выборах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Представьте на секунду, что после этого [президент РФ Владимир] Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов. Они не будут лидерами в мире», – заявил он (цитата по УНИАН).
Зеленский подтвердил, что Украина в случае прекращения поддержки не сможет «голыми руками воевать с многомиллионной армией».
Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за сутки. Для этого, по его словам, необходимо его переизбрание. В то же время в марте 2023 г. он сообщил, что предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной. При этом Трамп неоднократно указывал на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.