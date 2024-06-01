Штаб Трампа собрал $53 млн за сутки после обвинительного вердикта
За сутки после того, как экс-президент США Дональд Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization, его предвыборному штабу перевели около $53 млн. Об этом заявили в штабе Трампа, сообщает The New York Times.
По данным издания, экс-президент США побил рекорд республиканцев и собрал достаточно средств, чтобы сократить финансовый разрыв с действующим главой государства Джо Байденом.
Почти 30% переводов за последние сутки сделали источники, которые раньше не поддерживали предвыборную кампанию Трампа. В настоящий момент информацию по сборам невозможно проверить, она станет доступна только после подачи данных в федеральную избирательную комиссию.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам бывший президент не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.
Это первый в американской истории случай, когда бывший глава государства признан виновным в совершении уголовного преступления. В администрации президента США ограничилась заявлением об уважении к верховенству закона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Трампом указывает на происходящее в США «устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами».