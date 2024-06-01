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Штаб Трампа собрал $53 млн за сутки после обвинительного вердикта

Ведомости

За сутки после того, как экс-президент США Дональд Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization, его предвыборному штабу перевели около $53 млн. Об этом заявили в штабе Трампа, сообщает The New York Times.

По данным издания, экс-президент США побил рекорд республиканцев и собрал достаточно средств, чтобы сократить финансовый разрыв с действующим главой государства Джо Байденом.

Почти 30% переводов за последние сутки сделали источники, которые раньше не поддерживали предвыборную кампанию Трампа. В настоящий момент информацию по сборам невозможно проверить, она станет доступна только после подачи данных в федеральную избирательную комиссию.

30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам бывший президент не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.

Это первый в американской истории случай, когда бывший глава государства признан виновным в совершении уголовного преступления. В администрации президента США ограничилась заявлением об уважении к верховенству закона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Трампом указывает на происходящее в США «устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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