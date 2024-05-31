Песков прокомментировал обвинительный вердикт против Трампа
Кремль старается не комментировать решения судов в третьих странах, в том числе конкретно обвинительный приговор против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом», – сказал он.
Кремль знает, что решение суда еще будет оглашено – пока что оно не оглашалось, добавил Песков.
30 мая Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization. Приговор будет вынесет 11 июля. Трамп вину не признает, он назвал судебный процесс позором.
31 мая поддержку Трампу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав продолжать борьбу после вынесения вердикта. Орбан назвал Трампа человеком чести – по его словам, Трамп, занимая должность президента, всегда ставил Америку на первое место и пользовался уважением во всем мире.