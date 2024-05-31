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Песков прокомментировал обвинительный вердикт против Трампа

Ведомости

Кремль старается не комментировать решения судов в третьих странах, в том числе конкретно обвинительный приговор против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом», – сказал он.

Кремль знает, что решение суда еще будет оглашено – пока что оно не оглашалось, добавил Песков.

30 мая Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization. Приговор будет вынесет 11 июля. Трамп вину не признает, он назвал судебный процесс позором.

31 мая поддержку Трампу выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав продолжать борьбу после вынесения вердикта. Орбан назвал Трампа человеком чести – по его словам, Трамп, занимая должность президента, всегда ставил Америку на первое место и пользовался уважением во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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