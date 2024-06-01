Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Соболезнования в связи с кончиной политика и ученого выразила также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Абсолютно заслуженно Артур Николаевич Чилингаров войдет навсегда в отечественную историю как уникальный представитель нашего народа – Герой СССР и Герой России», – заявила она. Слова спикера привела пресс-служба верхней палаты парламента, где Чилингаров занимал пост сенатора от Тульской области с ноября 2011-го по июль 2014 г.