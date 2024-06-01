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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Позже пресс-служба Кремля уточнила, что глава российского государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого.

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, Чилингаров ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Соболезнования в связи с кончиной политика и ученого выразила также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Абсолютно заслуженно Артур Николаевич Чилингаров войдет навсегда в отечественную историю как уникальный представитель нашего народа – Герой СССР и Герой России», – заявила она. Слова спикера привела пресс-служба верхней палаты парламента, где Чилингаров занимал пост сенатора от Тульской области с ноября 2011-го по июль 2014 г.

Чилингаров избирался депутатом Госдумы с I созыва, пропустив работу в нижней палате парламента лишь один созыв. Чилингаров был одним из старейших по возрасту депутатов нижней палаты парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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