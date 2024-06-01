Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Позже пресс-служба Кремля уточнила, что глава российского государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого.
О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, Чилингаров ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.
Соболезнования в связи с кончиной политика и ученого выразила также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Абсолютно заслуженно Артур Николаевич Чилингаров войдет навсегда в отечественную историю как уникальный представитель нашего народа – Герой СССР и Герой России», – заявила она. Слова спикера привела пресс-служба верхней палаты парламента, где Чилингаров занимал пост сенатора от Тульской области с ноября 2011-го по июль 2014 г.
Чилингаров избирался депутатом Госдумы с I созыва, пропустив работу в нижней палате парламента лишь один созыв. Чилингаров был одним из старейших по возрасту депутатов нижней палаты парламента.