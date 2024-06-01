Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

В политику Чилингаров пришел в 1990-е. В 1991-1993 гг. являлся советником председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Был депутатом Госдумы I-V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – член фракции «Единая Россия». С ноября 2011-го по июль 2014 г. был сенатором от Тульской области.