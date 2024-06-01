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Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

Исследователю Арктики и Антарктики было 84 года
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», – сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Чилингаров эффективно решал задачи в любой сфере, в том числе и в законотворчестве. Он избирался депутатом Госдумы с I созыва, пропустив работу в нижней палате парламента лишь один созыв.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 г. в Ленинграде. Окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала Степана Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «инженер-океанолог» в 1963 г.

Доктор географических наук. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук (2008 г.).

Чилингаров был организатором полярных экспедиций. В частности, был руководителем научной экспедиции к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь», руководителем трансконтинентального перелета Ил-76 в Антарктиду. Также ученый участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 г.

В политику Чилингаров пришел в 1990-е. В 1991-1993 гг. являлся советником председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Был депутатом Госдумы I-V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – член фракции «Единая Россия». С ноября 2011-го по июль 2014 г. был сенатором от Тульской области.

Вернулся в Госдуму в 2016 г. Был избран депутатом VII-VIII созывов, входил во фракцию «Единая Россия», тогда он возглавил партийный список в Госдуму от Красноярского края, Хакасии и Тувы. Чилингаров был одним из старейших по возрасту депутатов нижней палаты парламента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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