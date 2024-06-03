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Минобороны Сирии сообщило о погибших при ударе Израиля по Алеппо

Ведомости

При авиаударе Израиля по позициям сирийских военных в окрестностях города Алеппо погибли несколько человек. Об этом сообщает минобороны Сирии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По данным ведомства, атака произошла 3 июня около 00:20 (время совпадает с московским). Целью удара были объекты в окрестностях Алеппо. Число погибших в министерстве не уточнили. Там добавили, что сирийская сторона также понесла материальные потери, подробности не приводятся.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате израильского удара, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ). Источники телеканал Al Hadath говорят, что погибшие и раненые, вероятно, были боевиками, связанными с ливанской «Хезболлой».

По информации СЦМПЧ, военные Израиля атаковали медеплавильный завод в Хайяне. В результате обстрела произошел пожар, людей эвакуировали.

Израиль ранее неоднократно наносил удары по территории Сирии. В частности, 1 апреля израильские военные атаковали здание иранского консульства в Дамаске в Сирии со стороны Израиля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погиб бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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