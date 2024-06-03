Минобороны Сирии сообщило о погибших при ударе Израиля по Алеппо
При авиаударе Израиля по позициям сирийских военных в окрестностях города Алеппо погибли несколько человек. Об этом сообщает минобороны Сирии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
По данным ведомства, атака произошла 3 июня около 00:20 (время совпадает с московским). Целью удара были объекты в окрестностях Алеппо. Число погибших в министерстве не уточнили. Там добавили, что сирийская сторона также понесла материальные потери, подробности не приводятся.
По информации СЦМПЧ, военные Израиля атаковали медеплавильный завод в Хайяне. В результате обстрела произошел пожар, людей эвакуировали.
Израиль ранее неоднократно наносил удары по территории Сирии. В частности, 1 апреля израильские военные атаковали здание иранского консульства в Дамаске в Сирии со стороны Израиля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погиб бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.