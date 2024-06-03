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Китай сообщил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников

Ведомости

Британская разведка MI6 завербовала супругов, работавших в центральных государственных органах Китая. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на министерство госбезопасности страны.

Ведомство раскрыло крупное дело о шпионаже. По данным министерства госбезопасности КНР, в 2015 г. чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в образовательной программе обмена между Китаем и Великобританией. MI6 способствовало быстрому одобрению его заявки, поскольку было заинтересовано в гражданине Китая из-за его статуса, утверждают в Пекине.

В Великобритании британские агенты приглашали Вана на экскурсии и в рестораны, чтобы изучить его слабости. В итоге сотрудники MI6 под видом выпускников учебного заведения подружились с Ваном в кампусе и предложили ему работу, связанную с консультированием, за большие деньги. Китаец согласился.

Спустя какое-то время британская разведка представила сотрудников Вану и предложила ему работу на MI6 за высокое вознаграждение и гарантии безопасности. После этого Ван вернулся в качестве шпиона в Китай. Под давлением британской стороны китайский чиновник завербовал и свою жену по фамилии Чжоу.

Супругов задержали и допросили, уточнили в министерстве госбезопасности КНР. Расследование дела продолжается.

В конце апреля британская полиция предъявила обвинения в шпионаже в пользу Китая двум мужчинам. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей консервативной партии, сообщало Reuters. По данным полиции, обвиняемые передавали Китаю компрометирующую информацию в нарушение закона о гостайне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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