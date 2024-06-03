Китай сообщил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников

Ведомство раскрыло крупное дело о шпионаже. По данным министерства госбезопасности КНР, в 2015 г. чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в образовательной программе обмена между Китаем и Великобританией. MI6 способствовало быстрому одобрению его заявки, поскольку было заинтересовано в гражданине Китая из-за его статуса, утверждают в Пекине.