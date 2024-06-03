Китай сообщил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников
Британская разведка MI6 завербовала супругов, работавших в центральных государственных органах Китая. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на министерство госбезопасности страны.
Ведомство раскрыло крупное дело о шпионаже. По данным министерства госбезопасности КНР, в 2015 г. чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в образовательной программе обмена между Китаем и Великобританией. MI6 способствовало быстрому одобрению его заявки, поскольку было заинтересовано в гражданине Китая из-за его статуса, утверждают в Пекине.
В Великобритании британские агенты приглашали Вана на экскурсии и в рестораны, чтобы изучить его слабости. В итоге сотрудники MI6 под видом выпускников учебного заведения подружились с Ваном в кампусе и предложили ему работу, связанную с консультированием, за большие деньги. Китаец согласился.
Спустя какое-то время британская разведка представила сотрудников Вану и предложила ему работу на MI6 за высокое вознаграждение и гарантии безопасности. После этого Ван вернулся в качестве шпиона в Китай. Под давлением британской стороны китайский чиновник завербовал и свою жену по фамилии Чжоу.
Супругов задержали и допросили, уточнили в министерстве госбезопасности КНР. Расследование дела продолжается.
В конце апреля британская полиция предъявила обвинения в шпионаже в пользу Китая двум мужчинам. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей консервативной партии, сообщало Reuters. По данным полиции, обвиняемые передавали Китаю компрометирующую информацию в нарушение закона о гостайне.