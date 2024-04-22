Полиция Великобритании обвинила двух мужчин в шпионаже в пользу Китая

Также 22 апреля по подозрению в сотрудничестве с китайской секретной службой в Германии были арестованы трое немцев. Предположительно, они передавали технологии, которые могут быть использованы в военных целях для укрепления военно-морского флота Китая. Министр юстиции Марко Бушманн заявил, что на момент ареста подозреваемые вели переговоры об исследовательских проектах, которые могли бы быть особенно полезны для расширения военной мощи Китая. Подозреваемые – Хервиг Ф. и Ина Ф. – супружеская пара, управляющая компанией в Дюссельдорфе, а также и Томас Р., которого немецкая прокуратура назвала агентом неустановленного сотрудника Министерства государственной безопасности Китая (МГБ).