Полиция Великобритании обвинила двух мужчин в шпионаже в пользу Китая
Британская полиция предъявила обвинения в шпионаже в пользу Китая двум мужчинам. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей Консервативной партии. Об это пишет Reuters.
Мужчин в возрасте 32 и 29 лет обвинили в предоставлении Китаю компрометирующей информации в нарушение закона о государственной тайне. Он предстанут перед судом 26 апреля.
«Это было чрезвычайно сложное расследование по очень серьезным обвинениям», – сказал глава контртеррористического командования столичной полиции Доминик Мерфи.
Полиция Великобритании назвала имя одного из мужчин – Кристофер Кэш. В сентябре газета Sunday Times сообщила, что Кэш был арестован за шпионаж во время работы исследователем в парламенте для депутата-консерватора Алисии Кернс, которая является председателем комитета по иностранным делам парламента. В парламентских документах от начала 2023 г. некий Кристофер Кэш значился как сотрудник Кернс. В сентябре адвокат арестованного выступил с заявлением, в котором отверг обвинения в шпионаже.
В сентябре правительство также заявило, что китайские шпионы нацелились на британских чиновников, занимающих важные посты в политике, обороне и бизнесе, в рамках «все более изощренной шпионской операции» с целью получения доступа к секретным данным.
Также 22 апреля по подозрению в сотрудничестве с китайской секретной службой в Германии были арестованы трое немцев. Предположительно, они передавали технологии, которые могут быть использованы в военных целях для укрепления военно-морского флота Китая. Министр юстиции Марко Бушманн заявил, что на момент ареста подозреваемые вели переговоры об исследовательских проектах, которые могли бы быть особенно полезны для расширения военной мощи Китая. Подозреваемые – Хервиг Ф. и Ина Ф. – супружеская пара, управляющая компанией в Дюссельдорфе, а также и Томас Р., которого немецкая прокуратура назвала агентом неустановленного сотрудника Министерства государственной безопасности Китая (МГБ).