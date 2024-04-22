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Полиция Великобритании обвинила двух мужчин в шпионаже в пользу Китая

Ведомости

Британская полиция предъявила обвинения в шпионаже в пользу Китая двум мужчинам. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей Консервативной партии. Об это пишет Reuters.

Мужчин в возрасте 32 и 29 лет обвинили в предоставлении Китаю компрометирующей информации в нарушение закона о государственной тайне. Он предстанут перед судом 26 апреля.

«Это было чрезвычайно сложное расследование по очень серьезным обвинениям», – сказал глава контртеррористического командования столичной полиции Доминик Мерфи.

Полиция Великобритании назвала имя одного из мужчин – Кристофер Кэш. В сентябре газета Sunday Times сообщила, что Кэш был арестован за шпионаж во время работы исследователем в парламенте для депутата-консерватора Алисии Кернс, которая является председателем комитета по иностранным делам парламента. В парламентских документах от начала 2023 г. некий Кристофер Кэш значился как сотрудник Кернс. В сентябре адвокат арестованного выступил с заявлением, в котором отверг обвинения в шпионаже.

В сентябре правительство также заявило, что китайские шпионы нацелились на британских чиновников, занимающих важные посты в политике, обороне и бизнесе, в рамках «все более изощренной шпионской операции» с целью получения доступа к секретным данным.

Также 22 апреля по подозрению в сотрудничестве с китайской секретной службой в Германии были арестованы трое немцев. Предположительно, они передавали технологии, которые могут быть использованы в военных целях для укрепления военно-морского флота Китая. Министр юстиции Марко Бушманн заявил, что на момент ареста подозреваемые вели переговоры об исследовательских проектах, которые могли бы быть особенно полезны для расширения военной мощи Китая. Подозреваемые – Хервиг Ф. и Ина Ф. – супружеская пара, управляющая компанией в Дюссельдорфе, а также и Томас Р., которого немецкая прокуратура назвала агентом неустановленного сотрудника Министерства государственной безопасности Китая (МГБ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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