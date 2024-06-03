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Южная Корея рассмотрит приостановление военного соглашения с КНДР

Ведомости

Власти Южной Кореи рассмотрят приостановку действия соглашения о снижении напряженности в военной сфере с КНДР до восстановления взаимного доверия сторон. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Соглашение о снижении напряженности между странами было подписано в 2018 г.

2 июня агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны (JCS) сообщило, что на территории Южной Кореи обнаружили около 720 воздушных шаров. Сбивать объекты не стали из-за риска того, что шары могут содержать токсичные химикаты.

1 июня КНДР второй раз за неделю запустила шары с мусором и навозом в Южную Корею. 28 мая Северная Корея также запустила сотни шаров с мусором и навозом в сторону территории Южной Кореи. Пхеньян отправил их в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства КНДР.

Министерство объединения Республики Кореи выразило «сильное сожаление» по поводу «бессмысленных и иррациональных» провокационных действий КНДР. Позже ведомство выпустило заявление, в котором пригрозило «невыносимо болезненными мерами», если КНДР продолжит провокационные действия.

Южная Корея частично приостанавливала выполнение соглашения 2018 г. на фоне запуска разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1» на ракете «Чхоллима-1» 21 ноября 2023 г. В госдепе США сочли такое решение разумным и сдержанным ответом на действия Северной Кореи.

23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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