Южная Корея рассмотрит приостановление военного соглашения с КНДР
Власти Южной Кореи рассмотрят приостановку действия соглашения о снижении напряженности в военной сфере с КНДР до восстановления взаимного доверия сторон. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Соглашение о снижении напряженности между странами было подписано в 2018 г.
2 июня агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны (JCS) сообщило, что на территории Южной Кореи обнаружили около 720 воздушных шаров. Сбивать объекты не стали из-за риска того, что шары могут содержать токсичные химикаты.
1 июня КНДР второй раз за неделю запустила шары с мусором и навозом в Южную Корею. 28 мая Северная Корея также запустила сотни шаров с мусором и навозом в сторону территории Южной Кореи. Пхеньян отправил их в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства КНДР.
Министерство объединения Республики Кореи выразило «сильное сожаление» по поводу «бессмысленных и иррациональных» провокационных действий КНДР. Позже ведомство выпустило заявление, в котором пригрозило «невыносимо болезненными мерами», если КНДР продолжит провокационные действия.
Южная Корея частично приостанавливала выполнение соглашения 2018 г. на фоне запуска разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1» на ракете «Чхоллима-1» 21 ноября 2023 г. В госдепе США сочли такое решение разумным и сдержанным ответом на действия Северной Кореи.
23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии.