КНДР предупредила США и Южную Корею о контрмерах в ответ на провокации
Северная Корея готова принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету КНДР, заявил заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По его словам, Южная Корея стала распространять листовки в приграничных районах КНДР. Замминистра обороны добавил, что растет и количество нарушений воздушной и морской границ, что может привести «к опасным последствиям». В рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали пять самолетов RC-135 и 11 U-2S.
«Мы не можем и дальше позволять нарушать наш морской суверенитет, и настоящим официально предупреждаем вас, что в любой момент мы можем применить меры самообороны как на суше, так и под водой», – говорится в сообщении.
В случае любого инцидента на море ответственность будет возложена на Южную Корею, которая проигнорировала предупреждения КНДР и нарушила морской суверенитет страны. Военное руководство Северной Кореи 24 мая приказало армии принять «наступательные контрмеры» в ответ на действия военных сил США и Южной Кореи.
17 мая агентство Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
2 апреля Северная Корея успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
23 ноября 2023 г. Северная Корея расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, подписанное в 2018 г. Северная Корея возобновит все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. Кроме того, северокорейские военные планируют «развернуть более мощные силы и новую военную технику в районе военной демаркационной линии».
Ответственность за возможный конфликт КНДР возложила на Южную Корею. В минобороны также заявили, что он может «перерасти в полномасштабную войну даже из-за малейшего случайного фактора».