Северная Корея во второй раз запустила шары с мусором в Южную Корею
КНДР второй раз за неделю запустила шары с мусором и навозом в Южную Корею, передает агентство Yonhap.
Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи призвал жителей не прикасаться к объектам и сообщить о них военным или полицейским.
28 мая Северная Корея также запустила сотни шаров с мусором и навозом в сторону территории Южной Кореи. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства КНДР.
Власти Южной Кореи заявили, что действия Пхеньяна нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность страны. Они призвали КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия».
Министерство объединения Республики Кореи выразило «сильное сожаление» по поводу «бессмысленных и иррациональных» провокационных действий КНДР. Позже ведомство выпустило заявление, в котором пригрозило «невыносимо болезненными мерами», если КНДР продолжит провокационные действия.