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Генпрокуратура направила запросы в США и ФРГ по взрывам на «Северных потоках»

Ведомости

Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с подрывами «Северных потоков», сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, его слова привела пресс-служба.

«Несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией», – сказал он.

Страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 г.

Российское ведомство в своих запросах обратило внимание на необходимость исполнения международных обязательств по противодействию терроризму.

26 сентября 2022 г. в территориальных водах Швеции и Дании из-за взрывов были повреждены две нитки «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен). Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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