Генпрокуратура направила запросы в США и ФРГ по взрывам на «Северных потоках»
Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с подрывами «Северных потоков», сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, его слова привела пресс-служба.
«Несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией», – сказал он.
Страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 г.
Российское ведомство в своих запросах обратило внимание на необходимость исполнения международных обязательств по противодействию терроризму.
26 сентября 2022 г. в территориальных водах Швеции и Дании из-за взрывов были повреждены две нитки «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен). Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России.