Генпрокуратура направила запросы в США и ФРГ по взрывам на «Северных потоках»

26 сентября 2022 г. в территориальных водах Швеции и Дании из-за взрывов были повреждены две нитки «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен). Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.