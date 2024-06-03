БАПОР: более 1 млн человек уехали из Рафаха из-за операции Израиля
Более 1 млн человек были вынуждены покинуть Рафах из-за операции Израиля. Об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
По данным БАПОР, из-за операции Израиля тысячи семей вынуждены были покинуть Рафах. Лагеря беженцев на данный момент пустые, 1,7 млн человек переместились в Хан-Юнис и другие районы Газы.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи».
31 мая стало известно, что ЦАХАЛ завершил боевые действия против «Хамаса» в городе Джебалия на севере сектора Газа. Как сообщила пресс-служба армии Израиля, «Хамас» превратил город в «укрепленный боевой комплекс» и вел огонь из убежищ и школ. В ходе операции были найдены погибшими семь заложников, похищенных боевиками 7 октября. Их тела будут доставлены для захоронения в Израиль.