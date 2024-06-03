БАПОР: более 1 млн человек уехали из Рафаха из-за операции Израиля

31 мая стало известно, что ЦАХАЛ завершил боевые действия против «Хамаса» в городе Джебалия на севере сектора Газа. Как сообщила пресс-служба армии Израиля, «Хамас» превратил город в «укрепленный боевой комплекс» и вел огонь из убежищ и школ. В ходе операции были найдены погибшими семь заложников, похищенных боевиками 7 октября. Их тела будут доставлены для захоронения в Израиль.