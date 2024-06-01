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Посольство Израиля в РФ подтвердило настрой страны продолжать переговоры

Ведомости

Израиль подтверждает настрой продолжить вести переговоры с радикальной палестинской группировкой «Хамас» для освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, рассказала ТАСС заместитель посла еврейского государства в России Юлия Рачински-Спиваков.

По ее словам, правительство Израиля прилагает все усилия для освобождения заложников.

18 мая телерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источники, что переговоры об обмене пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» приостановлены из-за разногласий сторон.

Главным условием посредников Египта и Катара стало окончание военных действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Позиции сторон расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать группировка.

В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости расширения военной операции в секторе Газа на палестинский город Рафах, поскольку на этой территории скрываются от 5000 до 8000 членов «Хамаса». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков движения.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. 25 мая Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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