Посольство Израиля в РФ подтвердило настрой страны продолжать переговоры
Израиль подтверждает настрой продолжить вести переговоры с радикальной палестинской группировкой «Хамас» для освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, рассказала ТАСС заместитель посла еврейского государства в России Юлия Рачински-Спиваков.
По ее словам, правительство Израиля прилагает все усилия для освобождения заложников.
18 мая телерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источники, что переговоры об обмене пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» приостановлены из-за разногласий сторон.
Главным условием посредников Египта и Катара стало окончание военных действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Позиции сторон расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать группировка.
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости расширения военной операции в секторе Газа на палестинский город Рафах, поскольку на этой территории скрываются от 5000 до 8000 членов «Хамаса». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков движения.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. 25 мая Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».