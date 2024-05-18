Kan: переговоры Израиля и «Хамас» по обмену пленными приостановлены
Переговоры об обмене пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» приостановлены из-за разногласий сторон, сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.
Собеседники телерадиокомпании уточнили, что главным условием посредников Египта и Катара стало окончание военных действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Позиции сторон расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать группировка.
«Египет и Катар приняли позицию ”Хамас”, которая не позволяет договорится с Израилем», – утверждают источники.
15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в секторе Газе ухудшается в связи с проведением Израилем наземной военной операции в палестинском городе Рафахе, поэтому прекращение огня в анклаве и разрешение конфликта в ходе переговоров маловероятны.
7 мая Al Araby Al Jadeed сообщило, что одобренный «Хамас» проект соглашения о прекращении огня в Газе предусматривает освобождение всех израильских заложников. В конце апреля советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщал, что боевики все еще держат в плену 133 человека.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. Ранее США выступали против операции, если не будет обеспечена безопасность гражданского населения.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.