Захарова считает маловероятным прекращение огня в секторе Газа
Ситуация в секторе Газе ухудшается в связи с проведением Израилем наземной военной операции в палестинском городе Рафахе, поэтому прекращение огня в анклаве и разрешение конфликта в ходе переговоров маловероятны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На данном этапе перспективы перевода конфликта в политико-дипломатическое русло и установления режима прекращения огня, за что Россия выступает с первого дня эскалации, в том числе на площадке ООН, выглядят призрачными», – сказала Захарова.
Она отметила, что обстановка в Газе «продолжила деградировать» в связи с израильской операцией в Рафахе и отсутствием гуманитарной помощи жителям анклава, из-за чего «ежедневно гибнут люди, включая сотрудников ООН».
По мнению Захаровой, прекратить войну сможет только прямой палестино-израильский диалог.
«Он должен выстраиваться на утвержденной международными решениями базе, прежде всего формуле «двух государств» – Палестины в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – убеждена представитель МИДа.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.
6 мая власти Израиля призвали жителей Рафаха на юге анклава эвакуироваться в связи с тем, что ЦАХАЛ начнет операцию на этой территории с целью уничтожения скрывающихся там членов «Хамаса». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков движения.