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Захарова считает маловероятным прекращение огня в секторе Газа

Ведомости

Ситуация в секторе Газе ухудшается в связи с проведением Израилем наземной военной операции в палестинском городе Рафахе, поэтому прекращение огня в анклаве и разрешение конфликта в ходе переговоров маловероятны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На данном этапе перспективы перевода конфликта в политико-дипломатическое русло и установления режима прекращения огня, за что Россия выступает с первого дня эскалации, в том числе на площадке ООН, выглядят призрачными», – сказала Захарова.

Она отметила, что обстановка в Газе «продолжила деградировать» в связи с израильской операцией в Рафахе и отсутствием гуманитарной помощи жителям анклава, из-за чего «ежедневно гибнут люди, включая сотрудников ООН».

По мнению Захаровой, прекратить войну сможет только прямой палестино-израильский диалог.

«Он должен выстраиваться на утвержденной международными решениями базе, прежде всего формуле «двух государств» – Палестины в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – убеждена представитель МИДа.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.

6 мая власти Израиля призвали жителей Рафаха на юге анклава эвакуироваться в связи с тем, что ЦАХАЛ начнет операцию на этой территории с целью уничтожения скрывающихся там членов «Хамаса». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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