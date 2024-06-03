Песков прокомментировал условия использования российского газа Китаем
Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога, условия коммерческих переговоров не анонсируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. А согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты», – сказал он.
Песков подчеркнул, что тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов была в повестке дня – президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили заинтересованность в углублении сотрудничества.
3 июня издание Financial Times писало, что Путин и Си обсудили строительство газопровода «Сила Сибири – 2». По информации газеты, цены на газ и объемы поставок якобы не устраивают Россию. Китай хотел заплатить за российский газ цену, которая сопоставима с внутренним рынком РФ, при этом закупая меньший объем, чем предполагает газопровод.