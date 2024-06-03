Песков прокомментировал условия использования российского газа Китаем

«Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными. Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы. И здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. А согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты», – сказал он.