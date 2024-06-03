FT: Путин и Си на встрече в мае обсудили газ, работу банков и Украину

Путин на итоговой пресс-конференции с российскими журналистами назвал состоявшийся визит «чисто рабочей поездкой», в ходе которой стороны поднимали «очень много тем». Он также подтвердил, что в узком составе стороны обсуждали украинский кризис. По возвращении из Китая Путин направил Си телеграмму с благодарностью за теплый прием. В письме он отметил, что поездка в Китай оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».