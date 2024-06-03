FT: Путин и Си на встрече в мае обсудили газ, работу банков и Украину
На встрече в мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили строительство газопровода «Сила Сибири – 2», присутствие китайских банков в РФ и мирный саммит по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По информации собеседников газеты, цена на газ и объемы поставок, на которых настаивает Пекин в рамках будущих контрактов по «Силе Сибири – 2», якобы не устраивают Москву.
FT пишет, что в ходе переговоров лидеры также обсуждали выделение одного или нескольких банков, через которые бы шли платежи за компоненты для российской промышленности. Кроме того, по данным издания, Путин обсудил с Си Цзиньпином вопрос участия Китая в конференции по Украине.
Путин находился в Китае с государственным визитом 16-17 мая. В ходе поездки он встретился с китайским лидером, посетил Пекин и Харбин. Визит в КНР стал первой зарубежной поездкой Путина после вступления в должность на новый срок. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Путин на итоговой пресс-конференции с российскими журналистами назвал состоявшийся визит «чисто рабочей поездкой», в ходе которой стороны поднимали «очень много тем». Он также подтвердил, что в узком составе стороны обсуждали украинский кризис. По возвращении из Китая Путин направил Си телеграмму с благодарностью за теплый прием. В письме он отметил, что поездка в Китай оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».