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FT: Путин и Си на встрече в мае обсудили газ, работу банков и Украину

Ведомости

На встрече в мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили строительство газопровода «Сила Сибири – 2», присутствие китайских банков в РФ и мирный саммит по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, цена на газ и объемы поставок, на которых настаивает Пекин в рамках будущих контрактов по «Силе Сибири – 2», якобы не устраивают Москву.

FT пишет, что в ходе переговоров лидеры также обсуждали выделение одного или нескольких банков, через которые бы шли платежи за компоненты для российской промышленности. Кроме того, по данным издания, Путин обсудил с Си Цзиньпином вопрос участия Китая в конференции по Украине.

Путин находился в Китае с государственным визитом 16-17 мая. В ходе поездки он встретился с китайским лидером, посетил Пекин и Харбин. Визит в КНР стал первой зарубежной поездкой Путина после вступления в должность на новый срок. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин на итоговой пресс-конференции с российскими журналистами назвал состоявшийся визит «чисто рабочей поездкой», в ходе которой стороны поднимали «очень много тем». Он также подтвердил, что в узком составе стороны обсуждали украинский кризис. По возвращении из Китая Путин направил Си телеграмму с благодарностью за теплый прием. В письме он отметил, что поездка в Китай оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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