Путин поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство телеграммой

16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. Президент РФ подписал с Си совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе создания Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.