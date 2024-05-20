Путин поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство телеграммой
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с благодарностью за теплый прием в Китае. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что поездка в Китай оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».
«Дорогой друг, хотел бы выразить Вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику», – написал Путин.
Глава российского государства также выразил уверенность, что переговоры с лидером КНР помогут укрепить отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между двумя странами. Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин всегда желанный и дорогой гость в России.
16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. Президент РФ подписал с Си совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе создания Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.
18 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены укреплением связей России и Китая и считают, что два государства хотят бросить вызов «международному порядку».