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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство телеграммой

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с благодарностью за теплый прием в Китае. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что поездка в Китай оставила у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».

«Дорогой друг, хотел бы выразить Вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику», – написал Путин.

Глава российского государства  также выразил уверенность, что переговоры с лидером КНР помогут укрепить отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между двумя странами. Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин всегда желанный и дорогой гость в России.

16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. Президент РФ подписал с Си совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе создания Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.

18 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены укреплением связей России и Китая и считают, что два государства хотят бросить вызов «международному порядку». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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