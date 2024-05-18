Белый дом выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая
В Белом доме обеспокоены укреплением связей России и Китая и считают, что два государства хотят бросить вызов «международному порядку». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что не удивлен тем, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «продолжают пытаться укреплять эти развивающиеся отношения».
«Эти два государства, их лидеры явно различными путями действуют по всему миру вразрез с нашими интересами в сфере национальной безопасности, вразрез с интересами многих наших союзников и партнеров. <…> Что у них общего, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах. Бросить вызов сети союзников и партнерских отношений, которые благоприятны для США», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).
Он также выразил мнение, что РФ и Китай стремятся «найти пути для укрепления интересов друг друга в сфере национальной безопасности».
«Я бы не <...> стал говорить, что мы не обеспокоены этими отношениями и направлением их развития. Конечно, это так. Мы внимательно следим за этим», – сказал Кирби.
16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. Он подписал с председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе, создания Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.