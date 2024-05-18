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Белый дом выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая

Ведомости

В Белом доме обеспокоены укреплением связей России и Китая и считают, что два государства хотят бросить вызов «международному порядку». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что не удивлен тем, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «продолжают пытаться укреплять эти развивающиеся отношения».

«Эти два государства, их лидеры явно различными путями действуют по всему миру вразрез с нашими интересами в сфере национальной безопасности, вразрез с интересами многих наших союзников и партнеров. <…> Что у них общего, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах. Бросить вызов сети союзников и партнерских отношений, которые благоприятны для США», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он также выразил мнение, что РФ и Китай стремятся «найти пути для укрепления интересов друг друга в сфере национальной безопасности».

«Я бы не <...> стал говорить, что мы не обеспокоены этими отношениями и направлением их развития. Конечно, это так. Мы внимательно следим за этим», – сказал Кирби.

16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. Он подписал с председателем КНР Си Цзиньпином совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе, создания Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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