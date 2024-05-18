Белый дом выразил беспокойство из-за укрепления отношений России и Китая

«Эти два государства, их лидеры явно различными путями действуют по всему миру вразрез с нашими интересами в сфере национальной безопасности, вразрез с интересами многих наших союзников и партнеров. <…> Что у них общего, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах. Бросить вызов сети союзников и партнерских отношений, которые благоприятны для США», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).