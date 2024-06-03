Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

2 июня в Мексике прошли всеобщие выборы. После обработки 77% протоколов лидирует Шейнбаум с 58,7% голосов, следует из данных национального избирательного института. На втором месте женщина-кандидат Сочитль Гальвес с 28,2% голосов, на третьем – кандидат Хорхе Альварес Майнес с 10,5% голосов. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.