Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Мексика – традиционно дружественный партнер России в Латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», – говорится в поздравлении.
Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. По состоянию на 3 июня 2024 г. в должности президента женщины возглавляют 17 государств.
2 июня в Мексике прошли всеобщие выборы. После обработки 77% протоколов лидирует Шейнбаум с 58,7% голосов, следует из данных национального избирательного института. На втором месте женщина-кандидат Сочитль Гальвес с 28,2% голосов, на третьем – кандидат Хорхе Альварес Майнес с 10,5% голосов. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.
Днем 3 июня с победой на выборах Шейнбаум поздравили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что при новом руководстве Мексики отношения стран получат дальнейшее развитие.