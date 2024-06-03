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Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Мексика – традиционно дружественный партнер России в Латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», – говорится в поздравлении.

Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. По состоянию на 3 июня 2024 г. в должности президента женщины возглавляют 17 государств.

2 июня в Мексике прошли всеобщие выборы. После обработки 77% протоколов лидирует Шейнбаум с 58,7% голосов, следует из данных национального избирательного института. На втором месте женщина-кандидат Сочитль Гальвес с 28,2% голосов, на третьем – кандидат Хорхе Альварес Майнес с 10,5% голосов. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.

Днем 3 июня с победой на выборах Шейнбаум поздравили в МИД России. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что при новом руководстве Мексики отношения стран получат дальнейшее развитие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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