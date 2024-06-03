МИД России поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике
МИД России поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике и выражает надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. <...> Мы выражаем надежду, что при новом руководстве Мексики наши отношения получат дальнейшее развитие, новый импульс», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Рябков отдельно выразил надежду, что страны смогут преодолеть «возникший в последнее время не очень приятный нюанс», связанный с отказами россиянам во въезде в Мексику.
2 июня в Мексике прошли всеобщие выборы. Впервые в истории президентом страны станет женщина. После обработки 60,3% протоколов лидирует Шейнбаум с 58% голосов, следует из данных национального избирательного института. Ее соперники Сочитль Гальвес и Хорхе Альварес Майнес набирают 28,9% и 10,5% голосов соответственно. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.