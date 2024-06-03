Президентом Мексики впервые станет женщина

После подсчета 15% бюллетеней, пишет El Universal, Шейнбаум побеждает с 57,4% голосов. За ней следует кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес с 29,9%. Последняя при этом утверждает, что победу на выборах одержала ее коалиция. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5-8 июня.