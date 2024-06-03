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Президентом Мексики впервые станет женщина

Ведомости

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах, коалиция уже заявила о ее победе, передает El Universal.

«Нам повезло жить в звездный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!» – написал глава Morena Марио Дельгадо на своей странице в X.

После подсчета 15% бюллетеней, пишет El Universal, Шейнбаум побеждает с 57,4% голосов. За ней следует кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес с 29,9%. Последняя при этом утверждает, что победу на выборах одержала ее коалиция. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5-8 июня.

Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня. Помимо нового президента, на них также избирали 500 членов палаты депутатов, 128 членов сената, девять губернаторов и более 19 000 местных чиновников. Впервые в истории среди кандидатов на пост президента Мексики лидируют женщины. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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