Президентом Мексики впервые станет женщина
Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на президентских выборах, коалиция уже заявила о ее победе, передает El Universal.
«Нам повезло жить в звездный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!» – написал глава Morena Марио Дельгадо на своей странице в X.
После подсчета 15% бюллетеней, пишет El Universal, Шейнбаум побеждает с 57,4% голосов. За ней следует кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес с 29,9%. Последняя при этом утверждает, что победу на выборах одержала ее коалиция. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5-8 июня.
Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня. Помимо нового президента, на них также избирали 500 членов палаты депутатов, 128 членов сената, девять губернаторов и более 19 000 местных чиновников. Впервые в истории среди кандидатов на пост президента Мексики лидируют женщины. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.